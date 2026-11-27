تواصل إنفينيتي اليابانية تقديم سيارتها QX80 موديل 2027 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، التي تجمع بين الاستخدام العائلي والقدرات الميكانيكية المناسبة للقيادة على الطرق المختلفة، مع مجموعة من التجهيزات التي تشمل وسائل الراحة والترفيه، بالإضافة إلى أنظمة الحماية الإلكترونية.

محرك V6 مزدوج التيربو بقوة 450 حصانًا

تعتمد إنفينيتي QX80 موديل 2027 على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر، مزود بشاحني تيربو، وينتج قوة تصل إلى 450 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى العجلات عبر نظام الدفع الرباعي.

إنفينيتي QX80

إنفينيتي QX80 وأنظمة السلامة

تتضمن السيارة إنفينيتي QX80 مجموعة من تجهيزات الحماية، تشمل الوسائد الهوائية الأمامية للسائق والراكب، والوسائد الجانبية، والستائر الهوائية على الجانبين، بالإضافة إلى وسائد مخصصة لحماية الركبتين في المقاعد الأمامية.

وتدعم هذه المنظومة أنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد نزول المنحدرات.

إنفينيتي QX80

وتوفر QX80 نظام تثبيت السرعة التكيفي، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، فضلًا عن أنظمة قراءة مسار الطريق والتنبيه عند الخروج من الحارة المرورية والمساعدة على البقاء داخلها.

وتشمل التجهيزات أيضًا مراقبة المنطقة العمياء وتجنب الاصطدام بالمركبات الموجودة فيها، والتحذير من حركة المرور الخلفية والتصادم الخلفي، كما توفر رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات للحركة.

إنفينيتي QX80

تجهيزات إنفينيتي QX80

تأتي المقصورة الداخلية بفرش من الجلد الفاخر، مع مقعد للسائق يدعم التعديل الكهربائي في 8 وضعيات، إلى جانب خاصيتي الذاكرة والتدفئة، وتضم السيارة عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، مع خاصية التدفئة.

وتعتمد إنفينيتي QX80 على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 14.3 بوصة، إلى جانب شاشة ثانوية، مع شاشة رقمية للعدادات بالمقاس نفسه، وتدعم منظومة الترفيه الاتصال اللاسلكي بتطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام ملاحة متصل لتوفير معلومات الطرق والوجهات.

إنفينيتي QX80

سعر إنفينيتي QX80 موديل 2027 عالميًا

تبدأ أسعار انفينيتي QX80 موديل 2027 من 85,590 دولارًا أمريكيًا لفئة PURE، وتصل إلى 113,685 دولارًا للفئة الأعلى AUTOGRAPH.