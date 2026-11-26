

​في لحظات الخطر والمفاجآت التي تختبر النفوس، يتجلى المعدن الأصيل للمصريين بأبهى صوره؛ حيث تتقدم الشهامة والجدعنة لتكون خط الدفاع الأول قبل أي اعتبارات أخرى في الشارع المصري، لا ينتظر الناس نداءً أو مقابلًا لمد يد العون، بل تتحرك الفطرة الإنسانية والتربية الأصيلة تلقائيًا لإنقاذ حياة، أو تخفيف ألم، أو منع كارثة وشيكة. ومن قلب عام 2026، تبرز قصص واقعية متلاحقة تؤكد أن روح التكافل والتضحية لا تزال حاضرة بقوة في وجدان هذا المجتمع.



​شابان يطمئنان الجميع بعد ملحمة إنقاذ في حادث الوراق



​عقب حادث الوراق الذي وقع امس الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026، برزت بطولات شابين كان لهما دور مؤثر في إنقاذ مئات المواطنين من قلب الحادث. ومع تصاعد القلق والاهتمام الشعبي، حرص الشابان على طمأنة الأهالي والمتابعين بأنهما بخير وعلى قيد الحياة، حيث كتب محمد نصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة طمأنة قال فيها: "إحنا بخير وبنطمن الجميع علينا"، لتتحول كلماته إلى رسالة أمل وارتياح وسط أجواء مشحونة بالترقب.

​"هيا عمرو".. طالبة طب تتقدم الصفوف في حادث مول التجمع



​وفي مشهد إنساني مؤثر يعكس معنى المسؤولية والواجب، تصدرت الطالبة هيا عمرو، المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الطب، المشهد في أغسطس عام 2026، وذلك عقب حادث أليم شهدته إحدى المولات الشهيرة بالتجمع بالترقب، فور وصولها إلى موقع الحادث، لم تتردد في التدخل لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، بالتوازي مع سرعة التواصل مع سيارات الإسعاف والشرطة في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة الطالبة وهي تباشر التعامل مع المصابين وتقدم لهم الرعاية الطبية الأولية لحين وصول فرق الإسعاف والجهات المختصة.



​سائق نقل يمنع كارثة محققة على الطريق

​ولم تقتصر صور الشهامة على الإنقاذ الطبي أو الميداني فحسب، بل امتدت إلى الطرق السريعة؛ ففي يوليو عام 2026، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “شهامة سائق منعت كارثة على الطريق” وثّق المقطع تصرفًا بطوليًا من سائق سيارة نقل محملة بـ"كونتنر"، حيث استغل ثقله وقدرته في إسناد سيارة نقل أخرى من طراز "جامبو" كانت معرضة للانقلاب بسبب ثقل حمولتها، ليحول دون وقوع حادث جسيم كان من الممكن أن يودي بحياة الكثيرين أو يعطل حركة الطريق.



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