أكد الدكتور أحمد الكلحي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن حب الوطن والانتماء إليه يمثلان قيمة دينية وإنسانية عظيمة، مشيرًا إلى أن علاقة الإنسان بوطنه جزء أصيل من حياته وهويته.

وقال الكلحي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القرآن الكريم عظّم شأن الوطن، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالبلد في قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ﴾، في إشارة إلى مكانة البلد الحرام وقدسيته.

وتابع أن السيرة النبوية الشريفة تحمل أسمى معاني حب الأوطان، مستشهدًا بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم حين اضطر إلى مغادرة مكة المكرمة، معبرًا عن شدة حبه لها بقوله: «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أُخرجت منك ما خرجت».

نشر العلوم الدينية والدنيوية

وأشار إلى المكانة الدينية والتاريخية لمصر، مؤكدًا أن أرض سيناء شهدت تجلي الله سبحانه وتعالى، وأن مصر كانت ولا تزال منارة للحضارة الإنسانية، حيث قدمت للبشرية إسهامات عظيمة في مجالات العلوم والمعارف والحضارة، إلى جانب دورها البارز في نشر العلوم الدينية والدنيوية.