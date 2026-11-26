خيّم الحزن على أهالي قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة أحد أبناء القرية في حادث انقلاب شاحنة محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع نحو 31 شخصًا وإصابة العشرات، وفقًا لبيان وزارة الصحة.

وتحولت أجواء القرية إلى حالة من الحزن والصدمة بعد انتشار نبأ وفاة حسين إبراهيم، سائق سيارة التريلا المحملة بالبنزين، حيث خيمت حالة من الحزن على أهله وأقاربه وجيرانه، خاصة في عزبة مسعود التي كان يقيم بها.

سائق تريلا الوراق يتمتع بحسن الخلق

وأكدت إحدى قريباته أن حسين كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين أهالي القرية، ولم يكن يفتعل المشكلات مع أحد، وكان معروفًا باحترامه للجميع وحرصه على الابتعاد عن الخلافات، قائلة: «كان محترم وفي حاله».

ونفت السيدة ما تردد بشأن تعاطيه المواد المخدرة أو قيادته السيارة تحت تأثيرها وقت وقوع الحادث، مؤكدة أنه لم يكن يدخن السجائر من الأساس، وكان يعمل سائق تريلا بإحدى شركات البترول منذ سنوات، مضيفة: «مش بيشرب سيجارة ومحترم وشغال من زمان سواق تريلا في شركة بترول».

يمر بظروف أسرية صعبة

وأضافت أن حسين كان يمر بظروف أسرية صعبة خلال الفترة الأخيرة، بعدما توفي والده منذ 47 يومًا فقط، وكانت الأسرة لا تزال تتلقى العزاء فيه داخل القرية، قبل أن تتلقى خبر وفاة نجله في الحادث.

من جانبهم، كشف عدد من أهالي القرية أنهم علموا بوفاة حسين مساء أمس الأربعاء، بعدما حاول شقيقه الاتصال به عدة مرات للاطمئنان عليه، لكنه لم يتلق أي رد، قبل أن تتأكد الأسرة من وفاته في الحادث.

يعول أسرة من أربعة أبناء

وأشار الأهالي إلى أن الراحل كان يعول أسرة مكونة من أربعة أبناء، أكبرهم طالب بالصف الأول الثانوي، إلى جانب أطفال صغار، يعيشون حاليًا حالة من الصدمة والحزن بعد فقدان والدهم في الحادث المفجع.

وينتظر أهالي قرية الروضة بمركز بركة السبع وصول جثمان حسين إبراهيم، تمهيدًا لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأقاربه وأبناء قريته.

حادث الطريق الدائري

وكان الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق قد شهد حادثًا مروعًا، عقب انقلاب شاحنة محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى اشتعال النيران وتفحم عدد من السيارات، وأسفر الحادث، وفقًا لبيان وزارة الصحة، عن مصرع نحو 31 شخصًا وإصابة العشرات.