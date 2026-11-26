روى أحد الناجين من حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشها خلال اشتعال النيران في سيارته، مؤكدًا أنه تمكن من الخروج منها والنجاة بنفسه، قبل امتداد الحريق إلى عدد كبير من المركبات المحيطة بموقع الحادث.

وقال الناجي، خلال لقاء معه، إنه فوجئ باشتعال النيران في سيارته من الجانبين بشكل مفاجئ، ما دفعه إلى الخروج منها والركض بعيدًا عن موقع الحريق، دون أن يشعر بأي شيء سوى رغبته في النجاة.

وعندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان يشعر بالحزن على سيارته التي تفحّمت نتيجة الحريق، أكد أنه لا يشعر بالحزن على فقدانها، قائلًا: «لا مش زعلان على عربيتي، إن شاء الله ربنا هيعوضني غيرها، أنا زعلان على الناس اللي ماتت في العربيات والأتوبيسات الصراحة».

وأثارت كلماته تفاعلًا واسعًا، بعدما عبّر عن حزنه على ضحايا الحادث، مؤكدًا أن فقدان الأرواح هو المأساة الحقيقية، وليس الخسائر المادية التي يمكن تعويضها.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية الواردة بشأن الحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسئول عن الحادث.