يخطط البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم الخميس 26-11-2026؛ بيع أذون خزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة .

قال البنك المركزي المصري إنه يستهدف بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه بما يعادل 1.74 مليار دولار.

تفاصيل العطاءات من البنك المركزي

أوضح البنك المركزي أن تلك العطاءات سيتم اجراءها في مزاد سيتم تنظيمها لتلقي العروض من المستثمرين والمؤسسات المالية لصالح وزارة المالية للوفاء بتعهداتها المطلوبة.

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن خلال الإثنين الماضي بيع سندات خزانة ذات العائدين الثابت و المتغير بقيمة اكتتابات مقبولة تبلغ 46,5 مليار جنيه تتضمن استحقاقات " 1.5، 3، 10 ، 5 " سنوات.