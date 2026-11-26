تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الحالة الصحية للمصابين في حادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق خط عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، واستهل جولته بزيارة المصابين بمستشفى زايد التخصصي.

ويرافق رئيس الوزراء كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، كما يشارك في الجولة التفقدية فريق من الهلال الأحمر المصري.

وفي بداية جولته بالمستشفى، اطلع رئيس مجلس الوزراء على الإجراءات التي تم اتخاذها منذ وقوع الحادث؛ حيث أوضح وزير الصحة والسكان أن الحادث وقع في السادسة والنصف من مساء أمس، وشمل سيارة نقل محمّلة بمواد بترولية وعددًا من السيارات الأخرى، مشيرا إلى أن أنه جرى إبلاغ الجهات المعنية وغرفة الأزمات على الفور، وتحركت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ووصلت إليه في وقت قصير، بالتزامن مع تحرك قوات الحماية المدنية والجهات المعنية الأخرى.

وأضاف الوزير أن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف شارك في التعامل مع الحادث في بدايته، ووصل إلى 39 سيارة.

وأوضح الوزير أنه جرى توزيع المصابين على المستشفيات التي رُفعت بها درجة الاستعداد في نطاق الحادث، كما نُقلت جثامين المتوفين إلى مستشفيي الوراق المركزي والعجوزة النموذجي، مضيفا أن 18 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج، فيما غادر 5 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى تفعيل غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة والسكان منذ بداية الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطوارئ وإدارة الأزمات، ورفع جاهزية الفرق الطبية وفرق الانتشار السريع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم اللازمة للتعامل مع الحالات

وزار الدكتور مصطفى مدبولي اثنين من مصابي حادث الطريق الدائري بالوراق، بمستشفى الشيخ زايد التخصصي؛ للاطمئنان على حالتهما الصحية ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة لهما، وتحدث مع أحد المصابين واستمع منه إلى تفاصيل الحادث، حيث أوضح المصاب أنه كان في طريقه إلى محافظته بعد انتهاء عمله بمدينة الشيخ زايد، حين وقع الحادث أثناء سيره على الطريق الدائري.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء على الخدمات الطبية المقدمة للمصابَين وتلقيهما الرعاية اللازمة.