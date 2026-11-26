أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، أن ما جرى في حادث حريق دائري الوراق الذي راح ضحيته نحو 31 ضحية و21 مصابًا وفق الحصيلة المعلنة من وزارة الصحة والسكان، لا ينبغي أن يمر كحادث عابر وإنما مأساة إنسانية موجعة، فأرواح المواطنين ليست أرقامًا في حصيلة، وحق الأسر والمجتمع في معرفة الحقيقة حق أصيل لا يقبل التأجيل.

وقال الجندي في بيان له اليوم، أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تبقى في صدارة أولويات الدولة، وأن الحادث يستوجب مراجعة دقيقة لمنظومة نقل المواد البترولية والخطرة، داعيًا إلى التأكد من سلامة السيارات والصهاريج المستخدمة، ومدى التزامها بالمعايير الفنية والاشتراطات الوقائية، وإلزام شركات النقل بإجراءات السلامة وأنظمة التتبع، وتكثيف الرقابة على الطرق ذات الحركة الكثيفة، مع قصر حركة هذه المركبات داخل الكتلة السكنية على مسارات وأوقات بعيدة عن ساعات الذروة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بالإعلان بشفافية عن نتائج تحقيقات النيابة العامة، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في تشغيل الشاحنة أو صيانتها أو الرقابة عليها، وفقًا للقانون ودون استثناء، مثمنثًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وتوفير الدعم لأسر الضحايا، وبتحرك الحكومة العاجل لاحتواء تداعيات الحادث، موجهًا التحية إلى رجال الحماية المدنية والإسعاف والأطقم الطبية، وكل مواطن بادر بإنقاذ الأرواح في دقائق بالغة الصعوبة.

كما طالب بضرورة مراجعة منظومة نقل المواد الخطرة، وإعلان خطة ملزمة للسلامة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بجدول زمني واضح تمنع تكرار ما حدث، قائلًا :" إن الوفاء لأرواح من فقدناهم لا يكون بالحزن وحده، بل بالعمل الجاد حتى لا تتكرر المأساة" .

وتقدم الجندي بالتعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم، سائلًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.