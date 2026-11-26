أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مشددًا على أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحرك الفوري للتعامل مع تداعيات الحادث وتوفير الرعاية المطلوبة للمصابين وأسر الضحايا.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء للمصابين في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، في إطار متابعة الحكومة لتداعيات الحادث والوقوف على احتياجات المصابين وذويهم.

وقال مدبولي إن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بشأن تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك لتوفير المساندة اللازمة لكل المتضررين من الحادث.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال سيشاركون في توفير الدعم المطلوب، مشيرًا إلى أن أي تعويضات أو مبالغ مالية لن تكون قادرة على تعويض الأسر عمن فقدوا حياتهم، لكن الدولة تعمل على تقديم كل ما يمكن لتخفيف آثار هذه الخسارة ومساندة المتضررين.

وفي السياق نفسه، أوضح مدبولي أنه كلف وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم أقصى دعم ممكن لجميع المضارين من الحادث، بما يضمن توفير المساندة اللازمة لهم خلال الفترة المقبلة.