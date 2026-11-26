انطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الخامسة من «قمة المرأة المصرية 2026»، التي تنظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، تحت عنوان «From Learning to Earning»، برعاية 7 وزارات، هي: المالية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلىجانب المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بما يعكس اتساع نطاق الشراكات المؤسسية الداعمة لأهداف القمة في تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل.

وشهدت القمة مشاركة حكومية رفيعة المستوى ونخبة من قيادات المؤسسات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والصناعية ورواد الأعمال، يأتي في مقدمتها مشاركة كلمة السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندسة هدى دحروج، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة جيرمين حداد، القائم بأعمال الممثل الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما تجمع القمة مجموعة من أبرز رواد الأعمال بالسوق المصرية،حيث يستعرضون أمام الشباب تجاربهم في تأسيس الشركات الناشئة وتحويل الأفكار لمشروعات ناجحة وكيانات اقتصادية مؤثرة، والتحديات التي واجهتهم خلال رحلات النمو والتوسع، والدروس المستفادة في مجالات الابتكار والتمويل وإدارة الأعمال، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام روادالأعمال الشباب ومتطلبات بناء مشروعات قادرة على المنافسة والاستمرار في ظل التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي.

وتضم قائمة الحضور رؤساء الجامعات، ونحو 4000 طالب وخريج من مختلف التخصصات، بما يتيح مساحة واسعة للتواصل المباشر بين الأجيال الجديدة وقيادات سوق العمل، حيث تتضمن فعاليات القمة مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والتفاعلية التي تتناول واقع سوق العمل فيمصر، والفرص المهنية والمهارات المطلوبة لمواكبة متغيراته، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشباب في الانتقال من مرحلة التعليم إلى الحياة المهنية، وأهمية اكتساب المهارات العملية والقيادية، وتعزيز الثقافة بالحقوق والالتزامات المهنية، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير القدرات وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي.

وفي إطار توجه القمة نحو تحويل الحوار إلى نتائج عملية، تشهد الفعاليات توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي لدعم الشباب، إلى جانب افتتاح معرض متخصص للتوظيف والاستشارات والتدريب، بمشاركة أكثرمن 70 عارضًا من كبرى المؤسسات والشركات، بما يوفر فرصًا مباشرة للتواصل مع ممثلي سوق العمل، والتعرفعلى الوظائف المتاحة والبرامج التدريبية ومسارات التطويرالمهني.

جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من «قمة المرأة المصرية» تستهدف تعزيز التكامل بين الرؤية الحكومية وصناعة القرار والخبرات التنفيذية وتجارب ريادة الأعمال، من خلال منصة تجمع صناع السياسات وقيادات المؤسسات الاقتصادية والشركات بالطلاب والخريجين والشباب، وتربط مخرجات التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بمايدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، وتمكين المرأة والشباب، وتوسيع فرص العمل وريادة الأعمال، وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدام.