يدرس معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، إعادة المغربي محمود بنتايج إلى التشكيل الأساسي خلال مواجهة الأفريقي التونسي، المقرر لها السادسة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرى معتمد جمال أن بنتايج وصل إلى درجة الجاهزية الكاملة، وأصبح قادراً على المشاركة أساسياً في اللقاء المرتقب، خاصة بعد استعادة مستواه البدني والفني.

وتحدث المدير الفني مع اللاعب المغربي للاطمئنان على حالته، وأبلغه بنتايج بجاهزيته للمشاركة منذ بداية المباراة، ليصبح أحد الخيارات المطروحة بقوة في حسابات الجهاز الفني لموقعة الأفريقي.

ويستضيف الزمالك فريق الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات الإفريقي، قبل أن يحل ضيفا على مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل على ملعب "علي عمار" بالعاصمة الجزائرية.

واختار "كاف" طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الزمالك والإفريقي التونسي، بقيادة حكم الساحة جلال جيد، ويعاونه كل من زكريا برينسي مساعدا أول، ومصطفى أكركاد مساعدا ثانيا، ومصطفى كشاف حكما رابعا، كما يتولى المغربي حمزة الفارق مهمة حكم تقنية الفيديو "فار"، ويساعده مواطنه حمزة النصيري، فيما يراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، ويراقب الحكام الجزائري جمال حيمودي.