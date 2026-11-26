نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الخميس، قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمي قرار رقم 997 لسنة 2026، بشأن اعتماد اللائحة وبدء الدراسة ببرنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بالمعهد العالى للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط التابع لجمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسى 2026 /2027 بنظام الساعات المعتمدة.

ونص قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمي رقم 997 لسنة 2026 بتاريخ 23/4/2026 على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالي؛ وعلى القرار الوزارى رقم (1200) بتاريخ 29/9/1999 بإنشاء المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا ويتبع جمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط؛ وعلى القرار الوزارى رقم (1601) بتاريخ 7/6/2020 بإنشاء شعبة المحاسبة بالمعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا دمياط؛ وعلى القرار الوزارى رقم (4569) بتاريخ 6/11/2022 باعتماد الخطة الدراسية والمحتوى العلمى للمعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا دمياط والتابع لجمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بمدينة الزرقا دمياط، بنظام الفصول الدراسية طبقًا للإطار المرجعى الجديد للائحة المعاهد العليا التجارية الخاصة اعتبارًا من العام الدراسى 2022/2023 فى الشعب التالية:

1- شعبة نظم معلومات الأعمال.

2- شعبة المحاسبة والمراجعة؛ وعلى كتاب المعهد المرفق به نسخة من الخطة الدراسية المعدلة بنظام الساعات المعتمدة وفقًا للإطار المرجعي والمعروضة على لجنة القطاع المختصة بتاريخ 3/3/2025؛ وعلى كتاب المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 9/11/2025 المتضمن عرض الموضوع على لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/8/2025، والتى أوصت بالموافقة على اعتماد اللائحة وبدء الدراسة ببرنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بالمعهد بنظام الساعات المعتمدة والمرفق به تقرير اللجنة الفرعية ونسخة من اللائحة معتمدة وموقعة من اللجنة؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة (الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة) بتاريخ 10/12/2025؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم؛ تقـرر:

مــــادة (1): اعتماد اللائحة وبدء الدراسة ببرنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى بالمعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا - دمياط التابع لجمعية النهوض بالخدمات التعليمية والثقافية بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسى ۲۰۲٦ /۲۰۲۷ بنظام الساعات المعتمدة.

مــــادة (2): ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

مــــادة (3): على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.