أكد وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس أن كبار حماس وكل من شارك في 7 أكتوبر مطاردون ومُلاحَقون.

وقال كاتس عبر صفحته الرسمية على منصة إكس " ليلة أمس، قامت القوات الإسرائيلية بتصفية خالد أبو ندى ، المسؤول عن ملف الاقتصاد والتعليم في حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد قيادات حركة حماس، وذلك ضمن خطة تصفية قيادات الحركة .

وأضاف : سيأتي الدور على رئيس حماس “ خليل الحية ” ورفاقه. البدلات والفنادق الفاخرة لن تحميهم.

وتابع : 70% من أراضي غزة مدمرة ومسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال ، بما في ذلك محور فيلادلفيا وسيطرة حماس على الـ30% المتبقية هي مجرد وهم: إما أن يتفككوا طواعية وتُفرَغ غزة وفقًا لخطة الرئيس ترامب، أو سيتم تفكيكهم ضمن عملية عملية مكائن جدعون 2.

وزاد : سيتم إجراء الترتيبات اللازمة لكل من يرغب في الهجرة من غزة المدمرة بشكل منظم، والبنية التحتية التنظيمية موجودة بالفعل.

وأتم كاتس قائلا : وعدنا بتصفية حكم حماس في غزة وتفريغ غزة من الأسلحة والأنفاق - وهكذا بالضبط سيتم.