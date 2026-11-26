تابعت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، ببالغ الحزن والأسى، تداعيات الحادث الأليم الذي وقع مساء أمس أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتقدمت اللجنة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت اللجنة أن الحق في الحياة والسلامة والأمان من الحقوق الأساسية التي يجب أن تحظى بأولوية قصوى في مختلف السياسات والإجراءات، وأن الحفاظ على أرواح المواطنين مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب استمرار تطوير منظومات السلامة والوقاية والاستجابة للطوارئ.

وشددت على أهمية مواصلة أجهزة الدولة المعنية جهودها في التعامل مع تداعيات الحادث، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين والدعم لأسر الضحايا، مع سرعة استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وإعلان نتائجها للرأي العام بشفافية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ورأت اللجنة أهمية الاستفادة من نتائج التحقيقات في مراجعة وتطوير إجراءات السلامة والأمان على الطرق والمحاور الرئيسية، وتعزيز اشتراطات نقل وتداول المواد الخطرة والبترولية، وتكثيف إجراءات الوقاية والرقابة، بما يحد من تكرار مثل هذه الحوادث ويحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضحت أن التعامل مع الحوادث الكبرى لا يقتصر على احتواء آثارها، وإنما يمتد إلى استخلاص الدروس وتعزيز الإجراءات الاستباقية وتكامل جهود مؤسسات الدولة، لضمان أعلى مستويات الحماية والسلامة للمواطنين.

وجددت اللجنة في ختام بيانها تضامنها الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، داعية الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.