كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، عن مشاهد إنسانية مؤثرة شهدها موقع حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن شهامة الشباب المصري ظهرت بقوة خلال اللحظات الأولى للحادث، بعدما بادر عدد منهم بمحاولة إنقاذ الضحايا ومساعدة المتضررين، رغم خطورة النيران.

وأوضح عبد الراضي، خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن عددًا من الشباب المتواجدين أعلى الطريق الدائري لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الحادث، بل تحركوا لتقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ المواطنين، كما قدموا دعمًا عمليًا لقوات الحماية المدنية في التعامل مع النيران.

شهامة المصريين تظهر وقت الشدائد

وأشار إلى أن هذه المواقف عكست روح الجدعنة والتكاتف التي يتميز بها المصريون، خاصة في أوقات الأزمات، حيث سارع المواطنون إلى مساعدة الآخرين والتعامل مع الموقف الصعب بإمكانياتهم، في مشاهد إنسانية لافتة.

الحماية المدنية تتحرك للسيطرة على الحريق

وأشاد عبد الراضي بكفاءة قوات الحماية المدنية وسرعة استجابتها، مؤكدًا أن رجال الإطفاء بذلوا جهودًا كبيرة للسيطرة على النيران ومحاصرتها، في ظل الظروف شديدة الخطورة التي شهدها موقع الحادث.

تحركات مرورية لمنع تفاقم الأزمة

كما لفت إلى سرعة تحرك رجال الإدارة العامة للمرور، الذين انتشروا في محيط الحادث ونفذوا تحويلات مرورية فورية، بهدف إبعاد السيارات عن منطقة الخطر ومنع تفاقم التكدسات، بما ساعد على تسهيل حركة سيارات الطوارئ واحتواء تداعيات الحادث.

رعاية طبية للمصابين وتوجيهات رئاسية

وأكد أن المصابين داخل المستشفيات يحظون بالرعاية الطبية والإنسانية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أهمية التحرك السريع لتقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا في أعقاب الحادث.