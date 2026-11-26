أثارت مشاهد حريق الوراق حالة من الحزن والصدمة بين المواطنين، خاصةً مع تداول صور ومقاطع فيديو للحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يترك آثارًا نفسية لدى بعض الأشخاص، حتى إن لم يكونوا من المتواجدين في موقع الحادث أو من أسر الضحايا.

ولا يتوقف تأثير مشاهدة الحوادث المأساوية عند الشعور بالحزن والتعاطف، بل قد يمتد لدى البعض إلى القلق والتوتر والخوف من تكرار الكارثة، خاصةً مع التعرض المستمر للصور والمقاطع الصادمة ومتابعة تفاصيل الحادث على مدار اليوم.

كيف تؤثر مشاهدة صور ضحايا الحوادث على الصحة النفسية؟

قد يؤدي التعرض المتكرر للمشاهد الصادمة إلى زيادة مستويات التوتر والقلق، والشعور بالحزن الشديد أو العجز، كما قد يعاني بعض الأشخاص من صعوبة النوم أو استرجاع مشاهد الحادث بشكل متكرر.

ويختلف التأثر من شخص لآخر حسب طبيعة الشخصية والتجارب السابقة ومدى التعرض للمحتوى الصادم، وقد يكون الأطفال أكثر احتياجًا للحماية من مشاهدة هذه الصور والفيديوهات.

5 نصائح لتجنب القلق بعد مشاهدة صور الحوادث

تجنبي تكرار مشاهدة الصور والفيديوهات: لا تعيدي مشاهدة المقاطع الصادمة أو البحث المستمر عن تفاصيل الحادث، لأن التعرض المتكرر قد يزيد التوتر والانزعاج النفسي.

حددي وقتًا لمتابعة الأخبار: احرصي على متابعة الأخبار من مصادر موثوقة على فترات محددة بدلًا من متابعة التحديثات طوال اليوم.

تحدثي عن مشاعرك: لا تتجاهلي الحزن أو الخوف الذي تشعرين به، وتحدثي مع شخص تثقين به بدلًا من كتمان مشاعرك.

مارسي أنشطة تساعد على الاسترخاء: مثل المشي والتنفس ببطء والقراءة والابتعاد قليلًا عن الهاتف، مع الحفاظ على مواعيد النوم المنتظمة.

احمي أطفالك من المشاهد الصادمة: تجنبي تشغيل مقاطع الحادث أمامهم، وإذا شاهدوا بعضها، امنحيهم فرصة للتعبير عن خوفهم وطمأنيهم دون التقليل من مشاعرهم.

متى تحتاج إلى استشارة متخصص نفسي؟

إذا استمر القلق بصورة تؤثر على الحياة اليومية، أو ظهرت كوابيس متكررة أو نوبات هلع أو صعوبة مستمرة في النوم والتركيز، فمن الأفضل استشارة أخصائي نفسي لتقييم الحالة وتقديم الدعم المناسب.

ومن المهم التأكيد أن الشعور بالحزن والتأثر بعد مشاهدة حادث مأساوي رد فعل إنساني طبيعي، لكن استمرار الأعراض أو زيادتها يستدعي الاهتمام بالصحة النفسية وعدم إهمالها.