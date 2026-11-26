سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم الخميس 26-11-2026، في البنوك العاملة في مصر.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنكي أبوظبي الإسلامي ونكست عند 54.73 جنيه للشراء و54.83 جنيه للبيع.

كما وصل سعر صرف الدولار في بنك مصر والتجاري الدولي وقناة السويس والمصرف المتحد وبنك البركة 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.73 جنيه للشراء، و54.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 54.73 جنيه للشراء، و54.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 54.65 جنيه للشراء، و54.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 54.65 جنيه للشراء، و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر

سعر الدولار في بنك قناة السويس 54.63 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 54.62 جنيه للشراء، و54.72 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في كريدي أجريكول 54.60 جنيه للشراء، و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 54.60 جنيه للشراء، و54.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.