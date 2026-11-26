أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، عزمه منح كل طفل في الولايات المتحدة سهمين في شركة «سبيس إكس» المتخصصة في أنشطة الفضاء والذكاء الاصطناعي، في مبادرة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 18 مليار دولار، وفقاً لأسعار الأسهم عند إغلاق تعاملات الأربعاء.

وقال ماسك، في منشور عبر منصة «إكس» أمس الأربعاء، إن كل طفل أمريكي سيحصل على سهم من الشركة، بالإضافة إلى سهم آخر يقدمه من حصته الشخصية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بآلية توزيع الأسهم أو موعد تنفيذ التعهد.

وجاء إعلان ماسك بالتزامن مع إفصاح شركة «سبيس إكس» عن تقديم سهم واحد من أسهمها العادية من الفئة «A»، والمصدرة حديثاً، لكل حساب نشط ضمن برنامج «حسابات ترامب»، مشيرة إلى أن ماسك سيقدم شخصياً عدداً مماثلاً من الأسهم التي ستتبرع بها الشركة.

ويستهدف برنامج «حسابات ترامب» منح الأطفال الأمريكيين المولودين خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2028 حصة في سوق الأسهم، بما يتيح لهم الاستفادة من نمو الاستثمارات وتكوين ثروة مالية منذ سن مبكرة، من خلال حسابات استثمارية مخصصة لهم.

ولم توضح «سبيس إكس»، حتى الآن، ما إذا كانت الأسهم التي تعهد ماسك بتقديمها شخصياً ستكون مرتبطة حصرياً ببرنامج «حسابات ترامب»، أم أنها ستُمنح ضمن مبادرة مستقلة، كما لم تكشف الشركة عما إذا كانت الأسهم ستخضع لفترات حظر أو قيود على البيع والتداول.

وبحسب البيانات الواردة في الإعلان، يبلغ عدد الأطفال دون سن 18 عاماً في الولايات المتحدة نحو 72 مليون طفل، وهو ما يشكل قاعدة المستفيدين المحتملين من المبادرة، حال تطبيق التعهد بالشروط المعلنة.

وأغلق سهم «سبيس إكس» تعاملات الأربعاء عند 127.44 دولار، وهو السعر الذي استندت إليه التقديرات الأولية لقيمة التعهد، لتصل القيمة الإجمالية للأسهم الموعودة إلى نحو 18.35 مليار دولار.

ويأتي الإعلان في وقت تتوسع فيه أنشطة ماسك الاستثمارية والتكنولوجية، مع استمرار ارتباط شركاته بقطاعات استراتيجية تشمل استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات، فيما يظل تنفيذ المبادرة وتفاصيل المستفيدين وآليات نقل ملكية الأسهم بحاجة إلى توضيحات رسمية من الشركة.