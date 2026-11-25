وصلت أشلاء بشرية متفحمة إلى مستشفى العجوزة، جرى انتشالها من موقع الحريق الهائل الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، فيما لم يتم تحديد هوية صاحبها حتى الآن، وسط أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.

النيابة العامة تنتقل لموقع الحريق

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص آثار النيران وتحديد أسباب اندلاعها، إلى جانب الوقوف على حجم الخسائر البشرية والمادية، وفحص الأشلاء التي تم العثور عليها لبيان ما إذا كانت تخص أحد ضحايا الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في السيطرة على حريق سيارة محملة بمواد بترولية وأسطوانات غاز، اشتعلت بها النيران أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وسط جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث ومنع امتداد النيران.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان بحصر أولي، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 30 حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 15 شخصًا، مشيرة إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ ونقل المصابين.

وأضافت الوزارة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث، لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة فحص موقع الحريق وحصر الضحايا، فيما يجري العمل على تحديد هوية الأشلاء البشرية المتفحمة التي وصلت إلى مستشفى العجوزة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.