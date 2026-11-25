نفى مصدر بقطاع الكهرباء سقوط كابل كهرباء قبل اندلاع الحريق الضخم أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، والذي اندلع عقب اشتعال وانفجار سيارة محملة بمواد بترولية، مؤكدًا أن ما حدث هو انصهار للكابلات نتيجة شدة النيران.

حقيقة سقوط كابل كهرباء قبل انفجار سيارة المواد البترولية بالوراق

وقال مصدر بالكهرباء، في تصريحات للإعلامي أحمد موسى، إن الكابلات الكهربائية لم تسقط قبل وقوع حادث الحريق، موضحًا أن ما جرى كان انصهارًا للكابلات بسبب شدة الحرارة والنيران الناتجة عن الحريق الضخم.

ويأتي ذلك ردًا على ما تردد بشأن سقوط كابل كهرباء أمام سائق سيارة المواد البترولية، باعتباره سببًا في انحراف السيارة وانقلابها ثم انفجارها، وهي الرواية التي تناولها الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي».

وكان الحريق قد اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، إثر حادث تعرضت له سيارة محملة بمواد بترولية، ما أدى إلى انفجارها وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المجاورة، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

ويقدم توضيح مصدر الكهرباء رواية مختلفة بشأن ملابسات الكابلات الكهربائية في موقع الحادث، إذ يؤكد أن انصهارها جاء نتيجة الحريق، وليس بسبب سقوطها قبل وقوعه.