أعلن الدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، توجه فرق المديرية إلى موقع حادث الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لبدء اتخاذ الإجراءات الأولية وحصر أعداد الضحايا، تمهيدًا لتقديم أوجه الدعم اللازمة لأسر المتوفين.

حصر ضحايا حريق الطريق الدائري

وقال عبدالرحمن، خلال مداخلة إعلامية، إن فرق التضامن الاجتماعي توجهت إلى موقع الحادث، وتباشر حاليًا الإجراءات الأولية المتعلقة بحصر أعداد الضحايا، مؤكدًا تواجد ممثلي المديرية في موقع الواقعة لمتابعة تطورات الحادث والتعامل مع تداعياته.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بالجيزة: «نعزي أنفسنا والمصريين في ضحايا هذا الحادث»، معربًا عن خالص التعازي لأسر المتوفين، في ظل الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا من خلال الهلال الأحمر المصري، إلى جانب صرف الدعم المالي المقرر لأسر المتوفين، لمساندتهم في مواجهة تداعيات الحادث.

وأكد أن التحركات الميدانية تستهدف متابعة أوضاع الأسر المتضررة والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أوجه المساندة النفسية والمالية لهم، بالتزامن مع أعمال حصر الضحايا.