يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية.



حريق دائري الوراق

علق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، على مشاهد هروب المواطنين من موقع الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، عقب انفجار سيارة محملة بمواد بترولية، معبرًا عن صعوبة المشهد وما صاحبه من حالة رعب بين المتواجدين في محيط الواقعة.

أحمد موسى يعلق على مشاهد الهروب من حريق الدائري

وقال موسى متأثرًا بما شاهده من مشاهد للحادث: «الناس بتجري»، في إشارة إلى محاولات المواطنين الفرار من موقع الحريق والابتعاد عن ألسنة اللهب والانفجار.

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