مع اقتراب انتهاء فصل الخريف، تزايدت تساؤلات المواطنين حول موعد بداية فصل الشتاء في مصر، وموعد ارتداء الملابس الثقيلة، ومتى تشهد البلاد موجات البرد القارس وانخفاض درجات الحرارة، خاصة مع التغيرات الجوية التي شهدتها البلاد خلال شهر نوفمبر، ما بين ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

موعد الشتاء فلكيا

وبحسب الحسابات الفلكية، يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026، ويستمر حتى 20 مارس 2027، بالتزامن مع الاعتدال الربيعي.

متى تبدأ الأجواء الشتوية.

لا يعني دخول فصل الشتاء فلكيًا أن درجات الحرارة ستنخفض بصورة مفاجئة في اليوم نفسه، إذ تبدأ الأجواء في التحول تدريجيًا مع بداية شهر ديسمبر، وتزداد فرص الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتشير تصريحات خبراء الأرصاد إلى أن النصف الثاني من الخريف يمثل مرحلة انتقالية، تشهد خلالها البلاد تغيرات في درجات الحرارة ونشاطًا للرياح، مع اختلاف حالة الطقس من يوم لآخر.

موعد موجات البرد الشديد في مصر

يعد شهرا يناير وفبراير عادةً ذروة الأجواء الشتوية في مصر، حيث تزداد فرص انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع احتمالية تعرض البلاد لموجات برد مفاجئة نتيجة اندفاع كتل هوائية باردة وتأثرها بالمنخفضات الجوية.

هل سيكون شتاء 2026 شديد البرودة؟

بحسب المؤشرات المناخية الأولية التي أعلنها رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الدكتور محمد علي فهيم، فإن السيناريو الأقرب يشير إلى ميل الشتاء نحو الدفء النسبي، مع عدم استبعاد موجات برد مفاجئة أو أمطار غزيرة على بعض المناطق خلال فترات محددة.

وأكدت المؤشرات أن الدفء النسبي لا يعني غياب الشتاء أو انتهاء فرص انخفاض درجات الحرارة، كما لا يمكن الجزم من الآن بأن الموسم سيكون شديد البرودة أو استثنائيًا.

خريطة المناطق الأكثر تأثرًا بالبرودة والأمطار

من المتوقع أن تتفاوت تأثيرات الحالات الجوية الشتوية بين المحافظات، حيث تشمل المناطق الأكثر تعرضًا للأمطار خلال الموسم:

السواحل الشمالية، ومنها الإسكندرية ومطروح.

شمال الوجه البحري ومحافظات الدلتا.

مدن القناة وشمال سيناء.

القاهرة الكبرى، التي قد تتعرض لأمطار خلال بعض الحالات الجوية.

شمال وجنوب الصعيد، حيث تظهر البرودة بصورة أوضح ليلًا في بعض الفترات.

نصائح للمواطنين قبل دخول الشتاء

مع اقتراب الموسم الشتوي، ينصح بضرورة:

تجهيز الملابس الشتوية الثقيلة قبل اشتداد موجات البرد.

تجنب تخفيف الملابس خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

متابعة النشرات الجوية اليومية وتحذيرات هيئة الأرصاد.

توخي الحذر أثناء سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

الأرصاد تعلن موعد بداية فصل الشتاء رسميا

كشفت منار غانم، عضو مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد بداية فصل الشتاء رسميا في مصر، إلى جانب تقديم عدد من النصائح للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية.

وأوضحت أن فصل الشتاء يبدأ رسميا يوم 21 ديسمبر المقبل ويستمر لمدة 3 أشهر، وسط توقعات بتغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا مع اقتراب الموسم الشتوي.

وأشارت غانم إلي أن النصف الثاني من فصل الخريف يشهد عادة أجواء تقترب في طبيعتها من الأجواء الشتوية، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزداد فرص سقوط الأمطار مع التقدم في شهر ديسمبر، مشيرة إلى أن زيادة فرص الأمطار لا تعني بالضرورة حدوث انخفاض كبير ومباشر في درجات الحرارة.