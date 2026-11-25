تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، بعد موجة هبوط مستمرة، ليخسر المعدن الأصفر جزءا جديدا من مكاسبه، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والتجار، خاصة مع ترقب حركة الأسعار العالمية وهل هي بداية موجة تراجع أطول أم مجرد هبوط مؤقت قبل معاودة الصعود من جديد.

تراجع في أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم تراجعا ملحوظا في جميع الأعيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 5,570 جنيه، بعد أن كان أمس 5,575 جنيه، ليخسر 5 جنيهات،

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6,366 جنيه، بعد أن كان أمس 6,372 جنيه، ليخسر 6 جنيهات،

وسجلت أوقية الذهب اليوم 198,004.73 جنيه، بعد أن كانت أمس 198,191.35 جنيه، لتخسر 186.62 جنيه،

وسجل الجنيه الذهب اليوم 44,560 جنيه، بعد أن كان أمس 44,600 جنيه، ليخسر 40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر جرام عيار 24 سجل اليوم: 6,366 جنيه

سعر جرام عيار 21 سجل اليوم: 5,570 جنيه



سعر جرام عيار 18 سجل اليوم: 4,774 جنيه

سعر جنيه الذهب سجل اليوم: 44,560 جنيه

سعر أوقية الذهب سجل اليوم: 198,004.73 جنيه