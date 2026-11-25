تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار في حين يترقب المستثمرون صدور بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة ​للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

وانخفض الذهب ‌في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3519.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وكانت الأسعار قد سجلت أدنى مستوى لها في 14 شهرا يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2 بالمئة ​إلى 3519 دولارا.

وقالت سوني كوماري المحللة في إيه.إن.زد "كان الانخفاض في الآونة الأخيرة ​مدفوعا بشكل رئيسي بموجة بيع في سوق الأسهم، لأن المستثمرين ⁠كانوا بحاجة إلى السيولة النقدية لتسديد طلبات تغطية الهامش.

وحتى الآن، لا ​تزال الأسواق في حالة تماسك في انتظار ظهور مؤشرات أخرى".

وأضافت "لا تزال العوامل ​الدافعة الرئيسية، مثل قوة الدولار، تشكل أحد العوائق الرئيسية أمام الذهب".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 بالمئة، مما زاد من تكلفة المعدن ​النفيس المسعر بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك ​الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر رئيسي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن كثب ‌في ⁠سعيه لتحقيق معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة، الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في ديسمبر.

وتؤدي أسعار الفائدة ​المرتفعة إلى زيادة تكلفة ​الفرصة البديلة للاحتفاظ ⁠بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وزادت ثقة المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، لتصل إلى أعلى ​مستوى منذ ما يقرب من عامين، وسط تفاؤل بشأن ​أوضاع سوق ⁠العمل والاقتصاد بشكل عام في أعقاب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت هذا الشهر.



وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة "نتوقع انعكاس الضغط الذي يدفع الذهب للهبوط في ⁠نهاية ​المطاف، لكن الانتعاش قد يظل ضعيفا حتى أوائل ​عام 2027 قبل أن يكتسب زخما".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 40.41 دولار ​للأوقية، وتراجع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1260.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 850.45 دولار.