عاد اسم سامي قمصان إلى دائرة الضوء داخل النادي الأهلي مع اتجاه إدارة القلعة الحمراء للاعتماد عليه في قيادة الفريق بشكل مؤقت خلال المرحلة المقبلة عقب رحيل المغربي الحسين عموتة في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتجاوز حالة الارتباك التي فرضها التغيير المفاجئ في الجهاز الفني قبل خوض الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي اختيار سامي قمصان في توقيت يحتاج فيه الأهلي إلى شخصية تمتلك معرفة كاملة بتفاصيل الفريق وطبيعة اللاعبين ومتطلبات العمل داخل النادي خاصة أن المدرب الذي يتولى المهمة في المرحلة الانتقالية لا يملك رفاهية الوقت لإعادة بناء منظومة كاملة أو فرض أفكار جديدة بصورة تدريجية وإنما يتعين عليه التعامل سريعًا مع الواقع الفني وإعادة ترتيب الأوراق بما يضمن استمرار الفريق في المنافسة على أهدافه.

وتحمل عودة قمصان إلى مقعد القيادة الفنية المؤقت دلالات تتجاوز مجرد الاختيار الإداري بالنظر إلى تجاربه السابقة داخل الأهلي والتي سبق خلالها أن تولى المسؤولية في ظروف استثنائية ونجح في التعامل مع عدد من الملفات الفنية خلال فترات انتقالية شهدت تغييرات على مستوى الجهاز الفني.

سامي قمصان.. خيار الأهلي في الأوقات الصعبة

لم يكن سامي قمصان بعيدًا عن المشهد الفني داخل الأهلي خلال السنوات الماضية إذ ظل حاضرًا ضمن الأجهزة الفنية المتعاقبة سواء في منصب المدرب المساعد أو المدرب العام وهو ما منحه فرصة الاحتكاك بعدد كبير من المديرين الفنيين والتعرف على أساليب مختلفة في إدارة المباريات والتعامل مع الضغوط وبناء التشكيلات الفنية.

وتراهن إدارة الأهلي على هذه الخبرة المتراكمة في المرحلة الحالية خصوصًا أن قمصان يمتلك معرفة واسعة بقطاع كبير من اللاعبين فضلًا عن إدراكه لطبيعة المنافسة داخل الفريق والضغوط المرتبطة بارتداء قميص الأهلي وهي عوامل قد تساعده على اختصار الوقت في بداية مهمته الجديدة.

كما أن الاعتماد على مدرب من داخل النادي خلال فترة البحث عن مدير فني أجنبي يمثل أحد الحلول التي تلجأ إليها الإدارة لتجنب الدخول في مرحلة انتقالية أكثر تعقيدًا في ظل أهمية المباريات المقبلة والحاجة إلى تجهيز الفريق بصورة سريعة قبل المواجهات الإفريقية والمحلية.

ماذا تقول أرقام سامي قمصان مع الأهلي؟

تحمل التجارب السابقة لسامي قمصان في القيادة الفنية المؤقتة للأهلي حصيلة رقمية يمكن الاستناد إليها عند تقييم قدرته على التعامل مع هذه النوعية من المهام إذ خاض الفريق تحت قيادته خلال فترتين سابقتين 9 مباريات رسمية حقق خلالها 5 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي خلال المباريات التسع 17 هدفًا بمعدل يقترب من هدفين في المباراة الواحدة بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا وهو ما يعكس حصيلة تميل إلى الجانب الهجومي لكنها في الوقت نفسه تضع أمام المدرب تحديًا يتعلق بإعادة ضبط المنظومة الدفاعية وتحقيق التوازن بين الفاعلية أمام المرمى والقدرة على حماية الشباك.

وتمنح هذه الأرقام قمصان مساحة من الثقة قبل تولي المهمة مجددًا خاصة أن تجاربه السابقة جاءت في ظروف لم تكن مستقرة بالكامل وهو ما يجعل تقييم دوره مرتبطًا أيضًا بالسياق الذي تولى خلاله المسؤولية وليس بالنتائج وحدها.

تجربة 2022.. محطة مهمة في مسيرة قمصان

تظل تجربة سامي قمصان عقب رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في يونيو 2022 إحدى أبرز المحطات التي ارتبطت باسمه كمدير فني مؤقت للأهلي بعدما تولى المسؤولية في فترة احتاج خلالها الفريق إلى الحفاظ على استقراره الفني والتعامل مع مرحلة انتقالية قبل استكمال الترتيبات الخاصة بالجهاز الفني الجديد.

وخلال تلك الفترة كان قمصان أمام تحديات متعددة تتعلق بتجهيز اللاعبين وإدارة المباريات والحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق في ظل ضغط المنافسة على البطولات وتزايد مطالب الجماهير بتحقيق نتائج إيجابية.

7 مدربين صنعوا خبرة سامي قمصان داخل الأهلي

أحد أبرز العناصر التي تمنح سامي قمصان أفضلية في المرحلة الحالية يتمثل في سنوات العمل داخل الأجهزة الفنية للأهلي حيث عاصر عددًا من المديرين الفنيين الذين تعاقبوا على قيادة الفريق خلال الفترة من 2018 وحتى 2025 واكتسب من خلالهم خبرات متنوعة على المستويين التكتيكي والإداري.

وعمل قمصان ضمن الأجهزة الفنية التي قادها الفرنسي باتريس كارتيرون ومحمد يوسف خلال فترته المؤقتة والأوروجوياني مارتن لاسارتي والسويسري رينيه فايلر والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والبرتغالي ريكاردو سواريش والسويسري مارسيل كولر.

المقاولون العرب وتجربة خارج التتش

لم تقتصر خبرات سامي قمصان على العمل داخل الأهلي إذ خاض تجربة المدير الفني لفريق المقاولون العرب وهي محطة منحته فرصة التعامل بصورة مستقلة مع مسؤوليات القيادة الفنية بعيدًا عن أدوار المساعد أو المدرب العام.

وتأتي هذه التجربة لتضيف إلى رصيده جانبًا آخر من الخبرة يتعلق بإدارة فريق بصورة مباشرة واتخاذ القرارات الفنية والتعامل مع متطلبات المنافسة وتحديد الأولويات خلال فترات العمل وهي عناصر قد تساعده على التعامل بصورة أكثر مرونة مع المهمة الجديدة داخل الأهلي.