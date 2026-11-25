عقد سامي قمصان، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، جلسة مع إدارة النادي خلال الساعات الأخيرة استعدادا لتولى المهمة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة خلفا لـ عموتة.

ورشح سامي قمصان، أحمد فتحي نجم الأهلي السابق للتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد للأهلي وهو ما لم يلقى قبول داخل الأحمر.

وخلال الساعات القادمة سيتم الكشف والإعلان بشكل رسمي عن تولى سامي قمصان المهمة.

المقاولون يوافق على رحيل سامي قمصان

في السياق نفسه، كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاستئذان بشأن تولي الكابتن سامي قمصان، المدير الفني الحالي للمقاولون العرب، مسئولية العمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محسن صلاح، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة مودرن mti، أنه وافق بشكل رسمي على طلب الأهلي، مشيرًا إلى أن سامي قمصان تواصل معه بشكل شخصي وأبلغه برغبته في الانتقال إلى تدريب الأهلي، وهو ما وافق عليه رئيس المقاولون العرب، تقديرًا لرغبة المدرب في خوض التجربة الجديدة.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تبدأ إدارة نادي المقاولون العرب، خلال الساعات المقبلة، التحرّك للبحث عن مدير فني جديد يتولى قيادة الفريق خلال الموسم الحالي، وذلك بعد اقتراب رحيل سامي قمصان عن منصبه لتولي مهمته الجديدة داخل القلعة الحمراء.