شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا نسبيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، مع تباين في مستوياتها أمام الجنيه المصري، وسط ترقب في سوق الصرف لأي تحركات جديدة، وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع، محافظا على مستوياته المرتفعة، فيما سجل سعر اليورو الأوروبي 59.27 جنيه للشراء، و59.51 جنيه للبيع.

وتصدر الدينار الكويتي قائمة العملات الأعلى سعرا في البنك الأهلي المصري، مسجلا 170.31 جنيه للشراء، و175.65 جنيه للبيع، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، ثم الجنيه الإسترليني.

وقد جاءت أسعار العملات اليوم وفقا لآخر تحديث بالبنك الأهلي المصري كالتالي:

دولار أمريكي: 54.17 جنيه للشراء، و54.27 جنيه للبيع.

يورو: 59.27 جنيه للشراء، و59.51 جنيه للبيع.

جنيه إسترليني: 70.88 جنيه للشراء، و71.19 جنيه للبيع.

دولار كندي: 37.94 جنيه للشراء، و38.05 جنيه للبيع.

كرون دانمركي: 7.93 جنيه للشراء، و7.96 جنيه للبيع.

كرون نرويجي: 5.50 جنيه للشراء، و5.54 جنيه للبيع.

كرونا سويدية: 5.27 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع.

فرنك سويسري: 64.70 جنيه للشراء، و64.98 جنيه للبيع.

ين ياباني (100): 33.97 جنيه للشراء، و34.10 جنيه للبيع.

دولار أسترالي: 35.68 جنيه للشراء، و36.16 جنيه للبيع.

دينار كويتي: 170.31 جنيه للشراء، و175.65 جنيه للبيع.

ريال سعودي: 14.35 جنيه للشراء، و14.46 جنيه للبيع.

درهم إماراتي: 14.73 جنيه للشراء، و14.77 جنيه للبيع.

دينار بحريني: 141.41 جنيه للشراء، و143.93 جنيه للبيع.

ريال عماني: 138.59 جنيه للشراء، و140.96 جنيه للبيع.

ريال قطري: 13.74 جنيه للشراء، و14.88 جنيه للبيع.

دينار أردني: 75.52 جنيه للشراء، و76.65 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.