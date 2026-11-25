يستعد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لمغادرة القاهرة اليوم الأربعاء والعودة إلى بلاده، عقب قرار إدارة القلعة الحمراء إنهاء مهمته مع الفريق، بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مغادرة المدرب المغربي في ظل استمرار المفاوضات مع مسؤولي الأهلي بشأن تسوية مستحقاته المالية، والاتفاق على آلية سداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، بعد قرار إقالته.

وعقد مسؤولو الأهلي جلسة مع الحسين عموتة أمس الثلاثاء، لمناقشة الجوانب المالية المتعلقة بإنهاء التعاقد، وبحث إمكانية جدولة مستحقاته ومنحه قيمة الشرط الجزائي على دفعات، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين.

وتسعى إدارة النادي إلى إغلاق ملف المدرب المغربي بصورة نهائية، وتجنب الدخول في أي نزاعات قانونية أو مالية قد تعقد إجراءات إنهاء التعاقد.

الأهلي يتحرك لحسم ملف المدرب الجديد

وجاء قرار رحيل عموتة عقب الخسارة أمام بيراميدز، التي زادت الضغوط على الجهاز الفني في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، لتبدأ الإدارة التحرك من أجل إنهاء التعاقد والبحث عن مدير فني جديد.

ويأمل مسؤولو الأهلي في حسم الملف المالي سريعًا، من أجل توجيه التركيز إلى اختيار المدير الفني المقبل، خاصة مع ارتباط الفريق بمواجهة أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.