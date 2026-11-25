أصيب 12 شخصا بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص بكوبري ابو كبيش اتجاه الصالحية القديمة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة يفيد استقبال 12 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص بكوبري ابو كبيش اتجاه الصالحية القديمة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.