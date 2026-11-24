أعادت لعبة GTA 6 ملف مخاطر الألعاب الإلكترونية إلى صدارة الاهتمام البرلماني، بعدما أثارت محتوياتها جدلًا حول آليات حماية الأطفال والمراهقين من المشاهد والمضامين غير المناسبة، ومدى قدرة قرارات الحجب وحدها على مواجهة التأثيرات السلبية للاستخدام المفرط للألعاب الرقمية.

وبين مطالبات باتخاذ إجراءات قانونية وحجب اللعبة، ودعوات للاعتماد على التوعية والرقابة الأبوية بدلًا من المنع، برزت عدة رؤى برلمانية بشأن كيفية التعامل مع الظاهرة، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واتساع استخدام الأطفال للمنصات والألعاب الإلكترونية.

وفي هذا السياق، تباينت مواقف عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحجب اللعبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما رفضت النائبة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، سياسة الحجب، ودعت إلى تنظيم الخصائص الخطرة داخل الألعاب، فيما ركز النائب محمد سمير على أهمية التوعية المجتمعية ودور الأسرة والمدرسة في حماية النشء.

أحمد بدوي: حجب GTA 6 ضرورة لحماية الأطفال من المحتوى غير الأخلاقي

طالب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لعبة GTA 6، مع المطالبة بحجبها، محذرًا من مخاطر محتواها على الأطفال والمراهقين.

وأوضح بدوي أن اللعبة تتضمن مشاهد ومضامين غير مناسبة، مشيرًا إلى اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي التحرك لحماية الأطفال والنشء من مخاطر الألعاب الإلكترونية.

وحذر رئيس لجنة الاتصالات من الاستخدام المفرط للألعاب، لافتًا إلى أن بعض المستخدمين يقضون أكثر من 15 ساعة يوميًا في ممارستها، بما قد يؤثر على حياتهم اليومية والتزاماتهم المختلفة.

وأكد أهمية اتخاذ إجراءات لحماية الأبناء من المحتويات الرقمية التي قد تؤثر على سلوكهم ونمط حياتهم.

مها عبد الناصر: حجب الألعاب ليس حلًا.. والأطفال سيجدون طرقًا لتشغيلها

في المقابل، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رفضها حجب GTA 6 أو أي لعبة إلكترونية أخرى، مؤكدة أن قرارات المنع لا تمثل حلًا جذريًا للمشكلة.

وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأطفال يستطيعون الوصول إلى الألعاب المحجوبة وتشغيلها بطرق بديلة، مستشهدة بتجربة لعبة روبلوكس، التي أشارت إلى استمرار لعب الأطفال لها رغم حجبها.

وطالبت عبد الناصر بالتركيز على التوعية والرقابة الأبوية، مع تدخل الحكومة لتنظيم الخصائص التي قد تشكل خطورة على الأطفال، وعلى رأسها غرف الدردشة والتواصل مع الغرباء.

وشددت على ضرورة توفير آليات تسمح بإغلاق هذه الخصائص أمام الفئات العمرية الصغيرة، بدلًا من حجب الألعاب بالكامل، بما يحقق حماية حقيقية للأطفال.

محمد سمير: التوعية خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مخاطر الألعاب الإلكترونية

من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية تتطلب استراتيجية متكاملة لا تعتمد فقط على قرارات الحجب والمنع، وإنما ترتكز بالأساس على التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال والنشء.

وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التطور المتسارع في الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا يفرض ضرورة رفع وعي الأطفال بطبيعة المحتوى الذي يتعرضون له، وتعريفهم بمخاطر التواصل مع الغرباء ومشاركة البيانات الشخصية عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، من خلال متابعة الألعاب التي يستخدمها الأبناء، وتحديد أوقات مناسبة للعب، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية.

محمد سمير: المدرسة والأسرة شريكان في مواجهة مخاطر الفضاء الرقمي

وشدد النائب على أهمية تعزيز دور المدارس في نشر الثقافة الرقمية وتعليم الطلاب أساليب الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بالتوازي مع وضع ضوابط تلزم منصات الألعاب بتوفير أدوات حماية فعالة للأطفال.

وطالب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بالاهتمام بتقييد غرف الدردشة والتواصل مع الغرباء للفئات العمرية الصغيرة، وسرعة التعامل مع المحتويات التي قد تشكل خطرًا على النشء.

وأكد أن الهدف ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو الألعاب الإلكترونية، وإنما تعليمهم كيفية استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور الرقمي والحماية من مخاطره.