أثارت لعبة GTA 6 جدلًا بين أكعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بعدما تباينت رؤى قيادات اللجنة بشأن آليات التعامل مع مخاطر الألعاب الإلكترونية وحماية الأطفال والمراهقين من المحتويات غير المناسبة، لتتحول القضية إلى نقاش حول جدوى الحجب وحدود الرقابة الحكومية ومسؤولية الأسرة ومنصات التكنولوجيا.

ففي الوقت الذي اتجه فيه النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية وحجب اللعبة، باعتبارها تتضمن محتويات ومشاهد وصفها بأنها غير أخلاقية، تبنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل اللجنة، موقفًا مغايرًا، رافضة حجب الألعاب الإلكترونية، ومعتبرة أن التوعية والرقابة الأبوية وتنظيم الخصائص التي تمثل خطورة على الأطفال هي البديل الأكثر أهمية.

أحمد بدوي: حجب GTA 6 ضرورة لحماية الأطفال والنشء

النائب أحمد بدوي

بدأت ملامح التحرك البرلماني مع إعلان أحمد بدوي توصية لجنة الاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لعبة GTA 7، والمطالبة بحجبها، محذرًا من تأثير محتواها على الأطفال والمراهقين.

وأوضح بدوي أن اللعبة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتضمن مشاهد ومضامين تستدعي التدخل، مؤكدًا أن حماية الأطفال والنشء من مخاطر الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة تستوجب تحركًا جادًا.

وأشار رئيس اللجنة إلى انتشار اللعبة في عدد من الدول العربية، موضحًا أن عدد مرات تحميلها لم يتجاوز مليون مرة، وفقًا لما ذكره.

15 ساعة يوميًا أمام الألعاب.. بدوي يحذر من مخاطر الاستخدام المفرط

ولم تقتصر تحذيرات رئيس لجنة الاتصالات على محتوى اللعبة، بل امتدت إلى مخاطر الإفراط في استخدامها، حيث أشار إلى أن بعض المستخدمين يقضون أكثر من 15 ساعة يوميًا في ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وحذر من انعكاسات هذه الساعات الطويلة على الحياة اليومية والالتزامات الشخصية، مستشهدًا بتجارب في بعض الولايات الأمريكية للتعامل مع مخاطر الألعاب الإلكترونية.

ويستند هذا الاتجاه إلى ضرورة التدخل القانوني للحد من انتشار المحتويات التي قد تؤثر على النشء، وعدم ترك المجال مفتوحًا أمام الألعاب التي تثير مخاوف تتعلق بطبيعة محتواها وتأثيرها على المستخدمين صغار السن.

مها عبد الناصر: ضد حجب GTA 7 وأي لعبة إلكترونية

النائبة مها عبد الناصر

على الجانب الآخر، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، رفضها التوجه نحو حجب GTA 7 أو أي لعبة إلكترونية، مؤكدة أن قرارات الحجب لا تمثل حلًا جذريًا للمشكلة.

وترى عبد الناصر أن الأطفال يستطيعون الوصول إلى الألعاب المحجوبة وتشغيلها بطرق بديلة، وهو ما يجعل الاعتماد على المنع وحده غير كافٍ لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمحتوى الرقمي.

وشددت في تصريح خاص لـ صدى البلد على أن المواجهة الحقيقية يجب أن تبدأ بالتوعية، وتعزيز مسؤولية أولياء الأمور في متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية، إلى جانب وضع آليات حكومية أكثر فاعلية لحماية الأطفال.

غرف الدردشة في مرمى مطالب وكيل لجنة الاتصالات

وطرحت وكيل لجنة الاتصالات بدائل عملية للتعامل مع مخاطر الألعاب، مطالبة الحكومة بالتركيز على الخصائص التي قد تعرض الأطفال للخطر، وعلى رأسها غرف الدردشة والتواصل مع الغرباء.

ودعت إلى توفير آليات تسمح بتعطيل هذه الخصائص أو إغلاقها أمام الفئات العمرية الصغيرة، بدلًا من حجب اللعبة بالكامل، بما يضمن الحد من المخاطر مع استمرار إمكانية استخدام الألعاب بصورة أكثر أمانًا.

كما أكدت أهمية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتعزيز دور الأسرة في توجيه الأطفال ومتابعة المحتوى الذي يتعرضون له عبر الإنترنت.

روبلوكس دليل مها عبد الناصر على محدودية الحجب

واستشهدت مها عبد الناصر بتجربة لعبة روبلوكس، مشيرة إلى أن حجبها لم يمنع الأطفال من الاستمرار في استخدامها حتى الآن، معتبرة أن هذه التجربة تكشف محدودية الاعتماد على قرارات الحجب وحدها.

وأكدت أن الحل لا يتمثل في منع الألعاب، وإنما في إلزام المنصات بتوفير أدوات حماية حقيقية، وتنظيم الخصائص التفاعلية التي قد تشكل خطرًا على الأطفال، بالتوازي مع نشر الوعي بين الأسر والمستخدمين.