قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، تصالح مع زوجته، بعد أن أقر علنًا بارتكاب عدة علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يشتبه مسؤولون أمريكيون في أنها جاسوسة للصين.

جنسن هوانج وزوجته تجاوزا أزمة الخيانة الزوجية

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إن هوانج لديه زوجة رائعة للغاية، وإنهما تمكنا من تسوية الأمر بينهما، مضيفًا أنها امرأة مذهلة.

وظهر جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وزوجته لوري هوانج، وهما يتوجهان إلى البيت الأبيض لحضور عشاء رسمي في 24 سبتمبر، وذلك قبل استقالته المؤقتة.

وتعد لوري هوانج، التي تمتلك حصة كبيرة في شركة إنفيديا، زوجة هوانج منذ أكثر من 40 عامًا، ولم تصدر أي تعليق منذ الكشف عن الفضيحة الشهر الماضي.

وفي مذكرة أرسلها إلى موظفي الشركة في 8 نوفمبر، أقر هوانج بأنه خان زوجته، ثم اعترف لاحقًا بوجود علاقة ثانية مع أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة إنفيديا، والذي كان يعمل تحت إشرافه المباشر.

واستقال هوانج في 12 نوفمبر، عقب الكشف عن تفاصيل علاقته بامرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية، إلى جانب علاقته بأحد موظفي إنفيديا.

لكن ترامب تدخل شخصيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم عودة هوانج إلى منصبه، وقال إنه تحدث مباشرة مع مجلس إدارة الشركة بشأن القضية.

وأُعيد هوانج إلى منصبه يوم الاثنين.