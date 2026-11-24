أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مروحية من طراز AS-532 تابعة للقوات الجوية التركية تعرضت لحادث أثناء تحليقها من إسكي شهير لأغراض التدريب، مؤكدة الوصول إلى حطام المروحية.

سقوط طائرة عسكرية



وقالت الوزارة في بيان إن مروحية واحدة من طراز AS-532 تابعة للقوات الجوية التركية تعرضت لحادث أثناء إقلاعها من إسكي شهير بغرض التدريب، مضيفة أنه تم الوصول إلى حطام المروحية، فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.



وأضاف البيان أن 5 من الجنود الذين كانوا على متن المروحية التي تعرضت للحادث أثناء رحلة تدريبية في إسكي شهير لقوا حتفهم، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وللقوات المسلحة التركية، والشعب التركي، ومتمنية لهم الصبر.



استنفار فرق الإنقاذ



ووفقًا للمعلومات المتاحة، سقطت المروحية في منطقة ريفية أعلى حي يوروك أكجايِر التابع لقضاء تيبي باشي، على بعد نحو 25 كيلومترًا من مركز المدينة، لأسباب لم تُحدد بعد.



وعقب تلقي البلاغ، جرى إرسال فرق الإطفاء التابعة لبلدية إسكي شهير الكبرى، إلى جانب فرق إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، إلى موقع الحادث.