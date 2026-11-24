قرر النادي الأهلي رحيل الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، ليبدأ النادي رحلة البحث عن مدير فني جديد لتولي المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.





وشهدت قائمة المرشحين لخلافة عموتة طرح 20 اسمًا من المدربين أصحاب الخبرات المختلفة في الملاعب الأوروبية والعالمية، وجاءت القائمة كالتالي:



