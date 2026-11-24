قرر النادي الأهلي رحيل الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق، عقب الهزيمة أمام بيراميدز، ليبدأ النادي رحلة البحث عن مدير فني جديد لتولي المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت قائمة المرشحين لخلافة عموتة طرح 20 اسمًا من المدربين أصحاب الخبرات المختلفة في الملاعب الأوروبية والعالمية، وجاءت القائمة كالتالي:
- البرازيليسيلفينيو 52 عامًا | .
- الأرجنتي كلاوديو أوبيدا – 57 عامًا | .
- الإيطالي جيوفاني ستروبا |
- الصربي ديان ستانكوفيتش – 48 عامًا |
- البولندي الألماني يورجان بولانسكي – 40 عامًا .
- الإسباني مانولو جونزاليس – 47 عامًا | .
- الأرجنتيني إدواردو كوديت – 52 عامًا |
- الدنماركي بول هنريكسن – 51 عامًا |
- الألماني دينو توب مولر – 46 عامًا |
- الإيطالي دومينيكو تيديسكو – 41 عامًا |
- الألماني دايتال باوير – 44 عامًا | آخر محطاته فولفسبورج.
- البرتغالي نونو سانتو – 52 عامًا | .
- الإسباني مارسيلينو – 61 عامًا |
- الهولندي باول سيمونس – 41 عامًا |
- البرتغالي هوجو أوليفيرا – 47 عامًا | الفرنسي.
- الفرنسي بيير ساج – 47 عامًا | .
- البرتغالي فيتور بيريرا – 58 عامًا | .
- البرتغالي روي بورجيس – 45 عامًا |
- الدنماركي جون دال توماسن – 50 عامًا |
- السويسري جورجيو كونتوني – 52 عامًا |