توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت الجسر الرابط بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، مؤكدًا أن موسكو لن تترك تلك الهجمات دون رد، وأن الإجراءات الانتقامية الروسية ستكون أكثر إيلامًا من الأضرار التي لحقت بالجسر، في تصعيد جديد ينذر بمزيد من التوتر بين البلدين.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة شنتشن الصينية، الخميس الماضي، عقب محادثاته مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، إن روسيا كانت تدرس إمكانية التوصل إلى تفاهمات لوقف الهجمات المتبادلة على المنشآت البحرية وقطاع الطاقة، لكنه اعتبر أن استهداف جسر القرم غيّر الموقف الروسي وأغلق الباب أمام هذه التفاهمات.

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو سترد على الهجمات الأوكرانية، مشددًا على أن الرد سيكون أشد وطأة من الضربات التي تعرض لها الجسر، الذي وصفه بأنه منشأة مدنية مخصصة للاستخدامات السلمية، نافيًا استخدامه في نقل المعدات العسكرية أو الذخائر أو المنتجات النفطية خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تهديدات بوتين عقب تعرض جسر القرم لثلاث هجمات خلال أسبوع واحد، تسببت في أضرار كبيرة بالبنية التحتية وتعطيل حركة القطارات والسيارات لفترات مؤقتة. ويعد الجسر، الذي افتتح عام 2018، أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الروسية، كما يمثل حلقة وصل استراتيجية بين الأراضي الروسية وشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.

في المقابل، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن استهداف الجسر يأتي في إطار الرد على الهجمات الروسية المتواصلة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

وتعكس تصريحات بوتين تراجع فرص التوصل إلى تفاهمات محدودة لاحتواء التصعيد، خصوصًا فيما يتعلق بالمنشآت البحرية والطاقة، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من تبادل الضربات بين موسكو وكييف، في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية الرامية إلى دفع الطرفين نحو تسوية سياسية تنهي الحرب.