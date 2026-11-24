علقت الجامعة الملكية المغربية علي قرار المحكمة الرياضية الدولية الذي صدر اليوم وأقر بأحقية السنغال بلقب بطولة أمم افريقيا 2025 ببيان رسمي .







وجاء نص بيان الاتحاد المغربي كالتالي : أخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علما بقرار محكمة التحكيم الرياضي، الصادر يومه الثلاثاء 24 نونبر 2026، بمدينة لوزان السويسرية، بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمتعلق بالمباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025.

وأضاف : وفي هذا الإطار، تعرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن استغرابها واحتجاجها لعدم أخذ مطلبها بعين الاعتبار، والمتمثل في ترتيب الآثار القانونية اللازمة على الممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة ومصداقية المسطرة التحكيمية، ولا سيما ما تم التأكد منه بشأن حصول تواصل بين المحكم الألماني أولريش هاس (Ulrich Haas) ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار.

كما اكد البيان : كما تسجل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي كرسته مؤخرا كل من الهيئة الدولية المشرفة على قوانين كرة القدم (IFAB) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب دون إذن من الحكم، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات وعقوبات انضباطية.

واختتم : وبناء عليه، تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عزمها سلوك جميع الأطر القانونية المتاحة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي.