صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي بأنه في يوم الثلاثاء باشر الدفاع المدني حادث تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية، نتج عنه (11) إصابة، وهم: مواطنان ومقيمان من الجنسية الهندية و(3) مقيمين من الجنسية النيبالية و(4) مقيمين من الجنسية المصرية.

استهداف المركز المالي في الرياض

وحسب البيان: باشرت الجهات المختصة الحادث فور وقوعه، ونفذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، واتخذت ما يلزم لسلامة الأرواح والممتلكات.

وكان أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية، وقوع هجوم استهدف أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض.