شهدت العاصمة السعودية الرياض تطورًا أمنيًا جديدًا، الثلاثاء، بعد استهداف أحد الأبراج الشاهقة في الحي المالي بهجوم وصفه التحالف بقيادة السعودية بأنه «هجوم إرهابي»، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع جماعة الحوثيين في اليمن، وتجدد التهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية داخل المملكة.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أعلن التحالف أن أحد الأبراج في المنطقة المالية بالرياض تعرض للاستهداف، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تتعامل مع الحادث، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار.

وفي سياق متصل، تداولت قناة العربية العاجل معلومات عن إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 11 شخصًا جراء الهجوم، إلا أن هذه الحصيلة لم يتسن التحقق منها من خلال بيان رسمي منشور أو مصدر مستقل حتى الآن.

ويأتي الحادث بعد أيام من هجوم مماثل تعرض له أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، يوم 19 نوفمبر الجاري، وأسفر عن أضرار مادية طالت عدة طوابق من البرج ومباني مجاورة، دون تسجيل إصابات بشرية، وفق بيان الدفاع المدني السعودي الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت مسؤوليتها عن استهداف مواقع داخل المملكة، من بينها المركز المالي بالرياض ومطار الملك خالد الدولي، بينما تحدثت تقارير رويترز عن تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة بالتزامن مع تجدد المواجهات في اليمن.

ويعكس استهداف المنشآت الاقتصادية في العاصمة السعودية اتساع نطاق التهديدات الأمنية المرتبطة بالصراع اليمني، خاصة مع تزايد المخاوف من انعكاسات المواجهات على الاستثمارات والبنية التحتية الحيوية وحركة الأعمال في المملكة.