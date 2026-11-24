شهد اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مناقشة الاقتراح المقدم من المهندس وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ ، عن محافظة دمياط، بالاشتراك مع النائب أمير الصديق، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات البدء في إنشاء مستشفى الزرقا الجديدة.

جاء ذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط.

أفادت وزارة الصحة بأن هيئة الأوقاف طلبت توفير خرائط مساحية توضح حدود الأرض ، وقد قامت مديرية الصحة بدمياط بإرسال مندوب ومخاطبات رسمية إلى هيئة المساحة، وجارٍ الانتهاء من تسليم الخرائط إلى هيئة الأوقاف، تمهيدًا لتقدير قيمة الأرض وسدادها من قِبل وزارة الصحة، لاستكمال الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع.

وأكد المهندس وليد التمامى، أن المناقشات أسفرت عن عدد من التوصيات والنتائج المهمة، جاءت على النحو التالي،بشأن سرعة الانتهاء من اجراءات البدء في إنشاء مستشفي الزرقا الجديدة والمطابقة لكود التأمين الصحي الشامل الجديد ومعرفة سبب التأخير.

وأضاف أنه سيتم العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء مستشفى الزرقا الجديدة،حتى تتحول هذه الخطوات إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون.