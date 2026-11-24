وضع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع «سكن لكل المصريين»، بمنطقة حوض تل وردة بشطا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والنائب ضياء الدين داود، والنائب نادر الداجن، عضوي مجلس النواب ،والمهندس خالد محمد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية و مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، واللواء مهندس أحمد السويفي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة.

وشهدت الزيارة استعراض المخطط التفصيلي للمشروع، من خلال عرض تقديمي تناول مكوناته ومراحل تنفيذه.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يُقام بمنطقة حوض تل وردة بشطا على مساحة ١٧ فدانًا، مخصصة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، لإقامة ٤٤ عمارة سكنية بإجمالي ١٠٥٦ وحدة سكنية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ ١١ عمارة ضمن المرحلة الأولى، فيما تشهد المرحلة الثانية وضع حجر الأساس لتنفيذ ١٩ عمارة جديدة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في توفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وأكد محافظ دمياط أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الإسكان بالمحافظة، ويأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير وحدات سكنية ملائمة تلبي احتياجات المواطنين .

وعقب وضع حجر الأساس، تفقد المحافظ ووزيرة الإسكان نموذجًا لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع، للتعرف على مكوناتها والتصميم الداخلي لها.

وعلى هامش الزيارة، تم تقديم دروع تذكارية لمحافظ دمياط ووزيرة الإسكان والسادة الحضور، تقديرًا لجهودهم في دعم مسيرة التنمية.