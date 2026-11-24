أعادت المذكرات الرئاسية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ملف رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الواجهة، بعدما تضمنت تفاصيل عن إدراك الإدارة الأمريكية السابقة للموقف المصري الرافض لفتح الحدود أمام انتقال سكان القطاع إلى الأراضي المصرية، خشية تحول ذلك إلى تهجير قسري وتصفية للقضية الفلسطينية.

وأثارت هذه التفاصيل تفاعلات سياسية وبرلمانية وحزبية واسعة، حيث اعتبر عدد من النواب ورؤساء الأحزاب أن ما ورد في المذكرات يمثل شهادة من داخل الإدارة الأمريكية على طبيعة الضغوط التي واجهتها القاهرة خلال الحرب على غزة، وتمسكها برفض أي ترتيبات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس الأمن القومي المصري.

حزب السادات: القرار المصري لم يخضع للضغوط

أكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن ما ورد في مذكرات بايدن بشأن رفض القاهرة فتح حدودها أمام الفلسطينيين يعكس استقلال القرار المصري وحرص الدولة على حماية أمنها القومي وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واعتبر السادات أن إدراك الإدارة الأمريكية المسبق لرفض مصر مقترح استقبال الفلسطينيين يعكس وضوح الموقف المصري وعدم قبوله أي ضغوط تمس الثوابت الوطنية.

الحزب العربي الناصري: رفض مخطط التهجير موقف ثابت

من جانبه، أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن ما تضمنته المذكرات يمثل شهادة مهمة على تمسك مصر بثوابتها الوطنية والقومية، ورفضها الخضوع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وعدم قبولها أن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية.

نواب: المذكرات تكشف حجم الضغوط على القاهرة

وفي السياق ذاته، قال النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، إن ما ورد في مذكرات بايدن بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين يمثل دليلًا إضافيًا على وضوح الموقف المصري والتحرك الذي قادته الدولة لمنع تمرير مخطط يستهدف تغيير طبيعة القضية الفلسطينية.

كما أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن ما كشفته المذكرات يوثق رفض مصر مخطط التهجير إلى سيناء، مشيرة إلى أن إدراك بايدن المسبق لمعارضة القاهرة مقترح فتح الحدود يعكس ثبات الموقف المصري منذ بداية الأزمة.

حزب الجيل: شهادة من داخل الإدارة الأمريكية

وفي أحدث التفاعلات، أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن ما ورد في مذكرات بايدن يمثل شهادة سياسية مهمة على رفض مصر القاطع لفتح حدودها أمام تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة.

وأشار إلى أن إدراك الإدارة الأمريكية السابقة لموقف القاهرة يعكس حجم التحركات والضغوط التي صاحبت الأزمة، وتمسك الدولة المصرية بحماية أمنها القومي ورفض تحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين.