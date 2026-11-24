شهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا جديدًا، الثلاثاء، بعدما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع استشهاد مدير جهاز الأمن الداخلي، العميد نعيم محمد أبو نحل، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الغربية من مدينة غزة، في عملية اغتيال أكدت إسرائيل مسؤوليتها عنها.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، في بيان رسمي، إن العميد نعيم أبو نحل، البالغ من العمر 50 عامًا، استشهد جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية غربي مدينة غزة، مؤكدة أن الاستهداف طال المسؤول الأمني أثناء وجوده في المنطقة.

إسرائيل تؤكد اغتيال مدير الأمن الداخلي في غزة

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ما وصفه بقيادي بارز في حركة حماس داخل قطاع غزة، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، دون الكشف عن هويته في الإعلان الأول.

وفي وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، مقتل نعيم أبو نحل، مشيرين إلى أنه كان يتولى رئاسة جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس.

وأشاد البيان المشترك بالعملية، معتبرًا أنها تأتي في إطار استهداف القيادات الأمنية والعسكرية للحركة، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن أبو نحل تولى المسؤولية خلفًا لمعين العرابيد، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية خلال عملية خاصة في سبتمبر الماضي.

من هو نعيم أبو نحل؟

وبحسب معلومات أوردتها وكالة الأناضول، ينحدر نعيم أبو نحل من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وتدرج في عدد من المواقع والمسؤوليات داخل جهاز الأمن الداخلي على مدار أكثر من 20 عامًا، قبل تعيينه مديرًا عامًا للجهاز خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء توليه المنصب في ظل ظروف أمنية معقدة يشهدها القطاع، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتداعيات الحرب على المؤسسات الأمنية والإدارية في غزة.

تداعيات أمنية في ظل استمرار التوتر

ويأتي اغتيال أبو نحل في وقت تتواصل فيه الضربات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وبحسب وكالة رويترز، لم تقتصر الضربات الإسرائيلية الأخيرة على استهداف أبو نحل، إذ تحدثت مصادر فلسطينية عن سقوط قتلى آخرين في هجمات بمناطق مختلفة من القطاع.

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في غزة، واستمرار المواجهة بين إسرائيل وحماس، رغم الترتيبات المعلنة لوقف إطلاق النار، وسط مخاوف من أن تؤدي عمليات استهداف القيادات الأمنية إلى مزيد من التعقيدات الميدانية وتفاقم حالة عدم الاستقرار داخل القطاع.