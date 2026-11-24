وضع مشروع قانون تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، المقدم من النائب بسام الصواف، مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام التقنيات الحديثة داخل المؤسسات التعليمية.

ونصت المادة الثالثة على إتاحة التعليم الرقمي بصورة عادلة ودون تمييز، ودعم المعلم وعدم استبداله بالأنظمة الذكية، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، إلى جانب حماية البيانات والخصوصية وضمان الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية.

كما تضمنت المادة إخضاع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية، وإتاحة آليات للاعتراض والمراجعة عند تأثر حقوق الطالب بقرار قائم على نظام ذكي، مع مراعاة إمكانية تفسير مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحدود الفنية الممكنة.



مجلس وطني للذكاء الاصطناعي في التعليم



وتضمن مشروع قانون تنظيم التعليم الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي إنشاء مجلس يسمى «المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم»، يتبع مجلس الوزراء.

ونصت المادة الرابعة على اختصاص المجلس بالتنسيق ووضع السياسات العامة والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها، دون الإخلال باختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة القائمة.

وأحالت المادة تحديد تشكيل المجلس ونظام عمله إلى اللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره.