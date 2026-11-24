قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة اليوم، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة إسماعيل دولار و4 آخرين، وتأييد براءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة بحق عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم.



أزمة إسماعيل دولار ومستأجري الكافيهات



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من عدد من مستأجري أحد الكافيهات بمنطقة المقطم، أفادوا خلاله بتضررهم من إسماعيل دولار، واتهموه بتهديدهم واستعراض القوة ضدهم، على خلفية خلافات نشبت بينهم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها، وتمكنت من ضبط إسماعيل دولار و4 أشخاص آخرين على خلفية الاتهامات الواردة بالبلاغ.

بعد اتهامات بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة ضد عدد من مستأجري الكافيهات بمنطقة المقطم، أسدلت محكمة جنح مستأنف المقطم الستار على القضية، بقرارها رفض استئناف النيابة العامة وتأييد براءة إسماعيل دولار و4 آخرين، في تطور جديد يعيد تفاصيل الواقعة إلى الواجهة.

وعقب ضبط المتهمين، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبس إسماعيل دولار و4 آخرين على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي واستعراض القوة والبلطجة تجاه مستأجري الكافيه.



حكم البراءة والاستئناف



وبعد نظر القضية، صدر حكم ببراءة إسماعيل دولار والمتهمين الأربعة، لتتقدم النيابة العامة باستئناف على حكم البراءة.

وفي جلسة اليوم، حسمت محكمة جنح مستأنف المقطم الاستئناف، وقررت رفض استئناف النيابة، وتأييد حكم البراءة، لتنتهي بذلك مرحلة الاستئناف لصالح إسماعيل دولار والمتهمين الأربعة.