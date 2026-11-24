قال محمد منصور، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في غزة، إن الحفاظ على الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه يمثلان جوهر جهود تعزيز الصمود.

وأضاف منصور ، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية: «نوجه تحية تقدير واعتزاز إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، وإلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في مواقفه المعلنة رفض تهجير الفلسطينيين، وضرورة الحفاظ على وجودهم وتعزيز صمودهم على أرضهم».

وتابع: «عندما نستعرض ما يجري اليوم في قطاع غزة، ونشاهد التقارير وما جرى تداوله بشأن العروض المطروحة مقابل تهجير الفلسطينيين، فإننا نستحضر الموقف المصري الرافض للتهجير، ونؤكد أن الحفاظ على الإنسان الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه يمثل جوهر تعزيز الصمود».