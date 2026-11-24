قرر اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي إنشاء مرصد إعلامي متخصص لرصد الشائعات والأخبار المضللة والتجاوزات الإعلامية، والرد عليها استنادًا إلى الحقائق والمعلومات الموثقة، وفقًا للمعايير المهنية والمواثيق الإعلامية الدولية.

ويأتي إنشاء المرصد في إطار استراتيجية الاتحاد لمواجهة حملات التضليل الإعلامي، والتصدي للمعلومات المغلوطة، ورصد خطاب الكراهية والتحريض والتجاوزات التي تتنافى مع أخلاقيات العمل الإعلامي، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الشائعات وتأثيرها على أمن المجتمعات واستقرارها.

وأكد الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد أن إنشاء المرصد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المسؤولية المهنية للإعلام، وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات، ومواجهة محاولات تزييف الحقائق، في ظل التطور المتسارع لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يعمل المرصد على إعداد تقارير دورية وتحليلات متخصصة، وتوثيق التجاوزات الإعلامية، والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية بالدول الأعضاء، بما يسهم في سرعة الاستجابة للشائعات والرد عليها، وتعزيز مصداقية الخطاب الإعلامي.

ويستهدف الاتحاد من خلال هذه المبادرة دعم إعلام مسؤول يقوم على المهنية والموضوعية واحترام الحقيقة، ويسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.