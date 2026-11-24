أعربت الفنانة التونسية سناء يوسف عن سعادتها الكبيرة بحضور العرض الخاص لفيلم «صوفيا»، مؤكدة حرصها على تلبية الدعوة ومشاركة صناع العمل هذه المناسبة، خاصة أن الفيلم يمثل تجربة جديدة ومهمة للفنان ظافر العابدين، الذي يخوض من خلالها تحديًا فنيًا جديدًا.

وقالت سناء يوسف، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، إنها سعيدة وفخورة بحضور العرض الخاص، مشيرة إلى أن تقديرها للفنان ظافر العابدين ومحبتها ل اعمالة و له من أهم أسباب حرصها على التواجد



وأضافت أنها تتمنى لظافر العابدين كل النجاح والتوفيق، قائلة إنها ترغب في تهنئته على التجربة الجديدة، خاصة أن الجمع بين المسؤوليات الفنية المختلفة، التمثيل و التأليف و الإخراج و الإنتاج

كما وجهت سناء يوسف التهنئة إلى جميع القائمين على الفيلم

سناء يوسف تكشف عن أحدث أعمالها الفنية

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة، كشفت سناء يوسف عن استعدادها لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم تونسي و مغربي مشترك، موضحة أن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة،

وأعربت عن أمنياتها بأن تكون التجربة مميزة ومختلفة، وأن تقدم من خلالها دورًا تشعر بأنه يشبهها ويعبر عنها فنيًا

سناء يوسف تتحدث عن نجاح «فرقة ناجي عطا الله» و كوريا

وتطرقت الفنانة التونسية إلى ردود فعل الجمهور تجاه أعمالها الدرامية التي حققت نجاحًا وانتشارًا، وعلى رأسها مسلسلا «كوريا » و«فرقة ناجي عطا الله»، مؤكدة أن الجمهور لا يزال يتابع العملين حتى الآن، وهو ما يسعدها كثيرًا. و كل اعمالها

وأوضحت أن استمرار عرض المسلسلين ومشاهدتهما عبر القنوات المختلفة ساهم في تجدد ارتباط الجمهور بهما، ومنح المشاهدين فرصة أكبر للتعرف على تفاصيل الشخصيات والأداء والأحداث، مؤكدة اعتزازها بهذه التجارب التي تركت بصمة لدى الجمهور.



ووجهت سناء يوسف رسالة محبة إلى جمهورها في مصر وتونس والوطن العربي، مؤكدة اشتياقها الكبير للعودة إلى الشاشة من خلال عمل فني جديد.

وقالت إنها لا تمانع المشاركة في أي عمل جديد، لكنها تنتظر الدور المناسب الذي يحمل قيمة فنية

سناء يوسف: تعلمت اللهجة المصرية بسرعة بسبب إقامتي في مصر

وعن إجادتها اللهجة المصرية وتفاعل الجمهور معها بها، أكدت سناء يوسف أن الأمر جاء بصورة طبيعية نتيجة إقامتها في مصر واحتكاكها المستمر بالمصريين، مشيرة إلى أن التعامل اليومي مع الشعب المصري يساعد أي شخص على اكتساب اللهجة بسهولة.

وأضافت أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لديها، قائلة إن مصر أم الدنيا، وإن من يأتي إليها ويتعامل مع أهلها ويعيش وسطهم يصعب عليه ألا يحبها ويتعلق بها.

واختتمت سناء يوسف حديثها بالتأكيد على اعتزازها بعلاقتها بالجمهور المصري والتونسي، وتطلعها إلى لقاء جمهورها مجددًا من خلال أعمال فنية جديدة تحمل أفكارًا وأدوارًا مميزة.

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