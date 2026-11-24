تتصاعد التحذيرات داخل إسرائيل من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد مع إيران، في ظل مخاوف من أن يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام مأزق استراتيجي يصعب الخروج منه، رغم التفوق العسكري الأمريكي والإسرائيلي.

وتتركز هذه المخاوف حول قدرة طهران على استغلال الضغوط العسكرية والسياسية لإطالة أمد المواجهة، وفرض معادلات جديدة على واشنطن وحلفائها في المنطقة.

تحذيرات إسرائيلية من تجدد الحرب مع إيران

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمالات استئناف المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط استمرار التوترات بشأن مضيق هرمز والبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين. ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل»، في تقرير تحليلي نشره في 19 أكتوبر 2026، عن داني سيترينوفيتش، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن غياب التسوية الدبلوماسية يرفع احتمالات التصعيد بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن ترامب لا يستطيع إعلان الانتصار في ظل استمرار قدرة إيران على استعادة بعض قدراتها العسكرية، لكنه في الوقت نفسه يواجه صعوبة في إنهاء المواجهة دون تحقيق نتائج ملموسة. وحذر سيترينوفيتش من أن الاعتقاد بإمكانية دفع إيران إلى الانهيار عبر ضربة عسكرية إضافية قد يكون تقديرا خاطئا، موضحا أن حملة عسكرية محدودة قد تتحول إلى تصعيد أوسع وأطول أمدا. من جانبه، رأى جيل مورسيانو، الرئيس التنفيذي لمعهد ميتفيم الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، أن إعادة بناء إيران قدراتها في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، واستعادة قدرتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، تمثل عوامل رئيسية قد تدفع واشنطن وتل أبيب إلى التفكير في جولة عسكرية جديدة.

وفي المقابل، أشار أفنر فيلان، المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق والخبير في الشؤون الإيرانية، إلى وجود اختلاف بين الأولويات الأمريكية والإسرائيلية؛ فبينما تعتبر إسرائيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي أولوية استراتيجية مطلقة، يسعى ترامب أيضا إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز وخفض أسعار الطاقة.

وحذر فيلان من أن شن حملة عسكرية جديدة قد يبعد الرئيس الأمريكي عن تحقيق هذه الأهداف بدلا من تقريبها.

وتعكس هذه التقديرات أن التحدي أمام ترامب لا يتعلق فقط بالقدرة على توجيه ضربات عسكرية لإيران، وإنما بامتلاك استراتيجية واضحة لنهاية المواجهة، في ظل احتمالات اتساع الصراع وتداعياته على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.