أيدت محكمة التحكيم الرياضية فوز السنغال ​بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام ‌2025 بعد قبول استئنافها ضد قرار تجريدها من اللقب.

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عام ‌2025

وطعنت السنغال ضد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) باعلان المغرب بطلا للبطولة، رغم فوزها على ​البلد المضيف 1-صفر بعد الوقت الإضافي في ​المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط في يناير ⁠كانون الثاني الماضي.

وانسحب لاعبو السنغال من الملعب لمدة ​14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدها في الدقائق ​الأخيرة من الوقت الأصلي، وعاد عدد منهم إلى غرفة الملابس احتجاجا على القرار قبل استئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء ​مما دفع المباراة إلى الوقت الإضافي لتسجل السنغال ​هدف الفوز لتضمن الانتصار والتتويج باللقب.

ومع ذلك، جُردت السنغال من اللقب ‌بعد ⁠شهرين بعد أن قضت لجنة الاستئناف التابعة للكاف بأنها خسرت المباراة بسبب انسحابها من الملعب، مما أدى إلى إلغاء النتيجة وفوز المغرب 3-صفر.

وسارعت السنغال لتقديم طعن ​ضد قرار ​الكاف أمام ⁠أعلى قضائية رياضية (كاس)، وذلك في 25 مارس آذار الماضي لكن النظر فيه لم ​يبدأ إلا في الثامن من أكتوبر تشرين ​الأول.

وخلصت ⁠هيئة المحكمة الرياضية، التي ترأسها الفرنسي جيرالد سيمون الخبير في القانون الرياضي بمساعدة أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي ⁠فوماجالي ​وأولريش هاس، المحامي المقيم في هامبورج ​وأستاذ القانون بجامعة زيورخ.

وقال ماتيو ريب الأمين العام للمحكمة الرياضية “حكم المباراة ​لم يرتكب أي خطأ قانوني”